Uma vítima fatal em acidente na 116


O acidente envolveu cinco carros e deixou quatro pessoas feridas

Por /

Fotos Redes Sociais

Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira na BR-116, trecho de Jequié, resultou na morte de Carla dos Santos Pereira, de 28 anos. Ela viajava em um carro de passeio em companhia de outras duas pessoas, que ficaram feridas.

O carro se envolveu no acidente com três caminhões e uma ambulância, na altura do quilômetro 697.Três pessoas que estavam nesses outros veículos ficaram feridas e socorridas no Hospital Geral Prado Valadares.

Ainda não há informações sobre o motivo do acidente, bem como as condições de saúde das pessoas que ficaram feridas. A Polícia Rodoviária informa que o trânsito no local ficou interrompido durante toda a madrugada.




