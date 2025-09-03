Uma vítima fatal em acidente na 116

Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira na BR-116, trecho de Jequié, resultou na morte de Carla dos Santos Pereira, de 28 anos. Ela viajava em um carro de passeio em companhia de outras duas pessoas, que ficaram feridas.

O carro se envolveu no acidente com três caminhões e uma ambulância, na altura do quilômetro 697.Três pessoas que estavam nesses outros veículos ficaram feridas e socorridas no Hospital Geral Prado Valadares.

Ainda não há informações sobre o motivo do acidente, bem como as condições de saúde das pessoas que ficaram feridas. A Polícia Rodoviária informa que o trânsito no local ficou interrompido durante toda a madrugada.