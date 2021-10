Una completa um mês sem assassinatos; SSP avalia ações

Conhecida por suas belas praias e por ser berço do Parque Nacional da Serra das Lontras, o município de Una registrou a marca de 30 dias sem homicídios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o dado positivo é atribuído à intensificação do trabalho das polícias Militar e Civil, no período de 24 de setembro a 24 de outubro.

Há um mês comandando a 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Canavieiras), o capitão Michael José Pinho da Silva pontuou que a intensificação do patrulhamento e o empenho no combate ao tráfico de drogas com a ‘Operação Confiança’ são exemplos para o alcance desse resultado.

“Os primeiros passos da ação mostram bons resultados. Desde o início, armas de fogo, drogas e sons automotivos usados em alta potência, perturbando o sossego da população, foram apreendidos por nossas equipes com apoio dos parceiros da Rondesp Sul, Cipe Cacaueira e Guarda Civil Municipal (CGM)”, contou.

Apoio reconhecido

O titular da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus, delegado André Aragão Lima, explicou que o enfrentamento aos chefes de organizações criminosas, com o apoio da Delegacia Territorial (DT) de Una e de unidades da PM foi fundamental para que não houvesse mortes no período.

“Nós prendemos três líderes e conseguimos desarticular o resto do bando. Esse trabalho fundamental junto com a PM, nossa co-irmã, ajudou a efetuar, neste ano, 45 prisões em flagrantes”, disse o delegado.