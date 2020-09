Una: jovens entregam ao MP projeto para Semana Lixo Zero

O Movimento Lixo Zero de Una, formado por jovens, protocolou petição no Ministério Público solicitando a inclusão da Semana Municipal do Lixo Zero no calendário oficial de atividades do município. Ainda neste mês de setembro, foram anexadas à minuta do projeto as folhas com 1006 assinaturas de pessoas que defendem a iniciativa – deste total, a Câmara validou as 856 que continham CPF.

De acordo com o Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), hoje representado na cidade pelos embaixadores Priscilla Costa e Claubert Santos, essa é a primeira vez no Brasil em que o projeto de lei da Semana Municipal do Lixo Zero é apresentado ao Poder Legislativo por meio de petição pública.

Claubert Santos diz que o maior desafio foi tirar a ideia do papel e “pôr o programa para rodar”. “Tivemos apenas uma semana para conseguir todas as assinaturas, mas, graças a Deus, à equipe de mobilização e à população de Una, conseguimos alcançar a meta”, diz ele.

A Lei da Semana Municipal do Lixo Zero é um dos primeiros passos do Programa Una Lixo Zero, idealizado pelos embaixadores locais, cuja meta é certificar Una como Cidade Lixo Zero em 2030. Para isso, é necessário que o município encaminhe corretamente os resíduos sólidos gerados em seu território, destinando aos aterros sanitários, no máximo, 10% deles.

“Ver a materialização de um sonho que, antes, parecia tão distante renova a esperança de que podemos construir muito mais por nossa cidade”, relata Priscilla Costa. “A cada assinatura colhida, pudemos ouvir a população, disseminar o conceito lixo zero e sentir como os unenses estavam sedentos por uma iniciativa como esta”, completa a embaixadora.

O que é a Semana Lixo Zero

A Semana Municipal Lixo Zero é evento já realizado pelo ILZB em diversos locais do Brasil e do mundo, sendo lei em cidades como Florianópolis e Chapecó. Tem sido um momento de reflexão e ação considerado importante para a difusão e aplicação do Conceito Lixo Zero, pois é um convite à sociedade para a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade pelos resíduos dele provenientes. O principal objetivo é mobilizar o maior número possível de pessoas e organizações por nichos para empoderar e trazer soluções que viabilizem alcançar a meta de zerar a quantidade de lixo jogado no município.

Geralmente, a SLZ, como é carinhosamente chamada a Semana Lixo Zero, é formada por diversas ações como reuniões, campanhas, seminários, fóruns, congressos, mostras, ações (caminhadas, peladas, limpezas etc.), workshops, entre outros. Todavia, devido às medidas de prevenção exigidas neste momento de pandemia, as ações propostas para 2020 são prioritariamente virtuais ou residenciais.

Atualizado às 16h22min

O projeto enviado ao Ministério Público está sendo lido na tarde desta terça-feira (22), na Câmara de Vereadores de Una.