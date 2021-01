Una Lixo Zero terá capacitação e entrega de equipamentos de proteção

O Programa Una Lixo Zero teve solicitação atendida pelo Governo da Bahia para capacitação e entrega de kits de equipamentos de proteção individual para os recicladores daquele município. A solicitação foi encaminhada pelos gestores do programa (Priscilla Costa, Claubert Santos e Yoji Ikuta) em nome da EcoLev, da Associação dos Recicladores de Una (AMAREUNA) e da Associação Agrícola Sementes e Mudas (AASM) para o Pró-Catador Rede Sul. Este último é um projeto do governo estadual gerenciado na região Litoral Sul pelo Centro Público de Economia Solidária (CESOL).

“Em novembro, ministrei para a COOLIMPA (Ilhéus-BA) uma capacitação do Pró-Catador Rede Sul, um projeto do Governo do Estado para auxiliar na melhoria do trabalho dos recicladores da Bahia e, quando fui questionada pela coordenadora regional, Lorena Nacimento, sobre o que gostaria de receber por palestrar, respondi que gostaria que a minha cidade fosse atendida pelo projeto. Assim conseguimos”, afirma Priscilla Costa, Embaixadora Lixo Zero.

Yoji Ikuta, Embaixador da Juventude Lixo Zero naquela cidade, lembra que no mês de dezembro visitaram recicladores nas zonas urbana e rural. “Conseguimos cadastrar 58 pessoas na sede e distritos que trabalham com coleta e separação de recicláveis, assim como artesãos que usam os recicláveis como matéria-prima para seu trabalho”, computa. “Foi um momento de muito aprendizado, pois conhecendo a realidade dessas pessoas, começamos a nos sensibilizar e buscar, ainda mais, formas de melhorar a sua qualidade de vida e trabalho”, continua ele.

Conquistas lembradas

A capacitação dos recicladores unenses acontecerá no fim de janeiro, sendo ministrada por Priscilla Costa e certificada pelo Una Lixo Zero, CESOL Litoral Sul e Pró-Catador Rede Sul. Já a entrega dos kits será realizada em Una pelo Secretário Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Juremar de Oliveira, e sua equipe no início de fevereiro.

“Sabemos que essa é apenas uma conquista diante de tudo aquilo que pretendemos alcançar para nossa cidade, mas para nós é uma conquista muito significativa, pois estamos trazendo proteção e conhecimento para os recicladores”, afirma Claubert Santos, também Embaixador Lixo Zero. “É sempre importante lembrar que nossas conquistas são degraus para chegarmos à certificação de Una como Cidade Lixo Zero em 2030 e ter uma parceria solidificada entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada é essencial para alcançarmos essa meta”, relembra Priscilla.

Para mais informações sobre o Una Lixo Zero, basta acessar nas redes sociais @unalixozero, entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (73) 99861-5334.