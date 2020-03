Unesulbahia inscreve até terça-feira em processo seletivo de Medicina

Os estudantes que pretendem concorrer a uma das vagas para o curso de Medicina da Unesulbahia ganharam uma nova chance. Até esta terça-feira, 24, é possível se inscrever no processo seletivo por meio da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão aproveitados os resultados do exame a partir do ano de 2016.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no portal www.unesulbahia.com.br/medicina. Os resultados serão divulgados no dia 25 de março e os aprovados deverão se matricular nos dias 26 e 27, através do site.

Medicina na Unesulbahia

Instituição que há 20 anos forma os profissionais do extremo-sul baiano, a Unesulbahia se modernizou para receber um curso de Medicina considerado vanguardista e inovador. As estruturas foram remodeladas, apostando em tecnologia nas salas de aula e novos laboratórios para proporcionar a melhor experiência educacional.

Segundo os responsáveis, a instituição já mostra a excelência e o compromisso com a educação médica e, para somar ainda mais, poderá contar com o know-how do corpo gestor do curso de Medicina da Rede UniFTC em Salvador, que adquiriu recentemente a Unesulbahia.

Desde a aquisição da Unesulbahia, a Rede UniFTC investiu na modernização das instalações e na capacitação de novos docentes para a importante missão de formar profissionais de saúde. O campus, localizado entre as cidades de Eunápolis e Porto Seguro, recebeu investimentos robustos que buscam fazer da Instituição uma referência na educação médica para todo o extremo-sul da Bahia.