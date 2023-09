Unex Itabuna comemora 22 anos nesta segunda-feira

São muitas histórias, sonhos e mais de oito mil alunos formados durante os 22 anos de existência da Faculdade de Excelência – Unex, em Itabuna. Na próxima segunda-feira (11/09) a unidade itabunense completa nova idade e, em comemoração, apresenta a segunda edição do projeto interdisciplinar, X-Mission, a partir das 18h20, na Terceira Via Hall.

O projeto inovador desafia o aluno a conhecer as necessidades de saúde da sua comunidade, passando pela linha de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, até a apresentação de propostas de soluções arrojadas em saúde coletiva. A ocasião reunirá estudantes dos primeiros semestres dos nove cursos da área de saúde, bem como mentores, professores, coordenadores de curso, representantes de entidades e gestores do município.

Ao longo de duas décadas, a instituição tem desempenhado um papel fundamental na democratização do acesso à educação superior e na melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

Fundada em 2001, a antiga Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), trouxe um marco importante ao ser a primeira instituição privada de nível superior na região. Isso proporcionou aos estudantes a oportunidade de cursar o ensino superior sem a necessidade de deslocamento para outras áreas. Os cursos de Administração e Turismo foram os primeiros a serem ofertados, mas a unidade expandiu os seus cursos com o passar dos anos. Hoje, a Unex oferta 13 cursos em áreas como saúde, gestão, direito, engenharia e tecnologia.

A Unex se destaca não apenas por sua oferta educacional, mas também por sua interação constante com a comunidade. A instituição mantém clínicas escolas de Odontologia, Medicina Veterinária, Psicologia, além do Núcleo de Práticas Jurídicas, todos voltados para atender as necessidades da população local. Além disso, a Unex promove metodologias ativas com foco no mercado de trabalho local, contribuindo para o desenvolvimento da região.

Com a chegada do curso de Medicina em 2022, curso avaliado com nota máxima do MEC, a UniFTC evoluiu e mudou a sua marca passando a se chamar Unex – Faculdade de Excelência, marcando o início de um novo ciclo de crescimento, perspectivas e com a competência de formar profissionais técnicos e humanos capazes de atender a saúde da região.

A Unex – Faculdade de Excelência continua a ser uma força motriz na educação e na saúde da região sul da Bahia, enriquecendo a vida de milhares de pessoas e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local. A instituição demonstra um compromisso contínuo com a qualidade educacional e o bem-estar da população, mantendo-se como uma referência no ensino superior e na promoção da saúde.