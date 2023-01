Unex lança curso de Medicina em Itabuna; inovação como marca

Foi lançado na tarde da última segunda-feira (23) o curso de Medicina da Unex – Faculdade de Excelência, antiga UniFTC Itabuna. O campus Saúde está localizado na avenida José Soares Pinheiro. O evento reuniu representantes da instituição de ensino, da sociedade civil organizada, de entidades empresariais, da administração pública, diretores de hospitais, clínicas, laboratórios e todo o trade da saúde da região, além de secretários de saúde de Itabuna e dos municípios vizinhos, em um coquetel receptivo.

Diretor geral da Unex Itabuna, o professor Kaminsky Mello Cholodovskis abriu a solenidade informando que a partir de março deste ano, dois mil estudantes estarão circulando por aquele campus. Lá, estarão reunidos todos os cursos da área de saúde da Unex – um total de nove diferentes especializações em saúde na cidade de Itabuna. Como itabunense, Ihanmark Damasceno, vice-presidente Acadêmico e Relações Institucionais da Rede Unex, falou da importância de estabelecer o curso na cidade, que foi aprovado com nota cinco – máxima concedida a uma instituição de Ensino Superior pelo Ministério da Educação (MEC).

“Um curso diferenciado em Itabuna, com novas tecnologias, e que contou com o apoio da prefeitura municipal desde o início. A tendência é que venham mais investimentos, em torno de R$ 30 milhões para a graduação em medicina”, revelou.

Em seu discurso, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, reforçou o apoio da prefeitura à instituição de ensino e colocou a estrutura da saúde da cidade à disposição, para que a cada dia, o serviço público esteja melhor. Lembrando que uma das principais metas da gestão é investir em saúde, o gestor pontuou sobre a chegada de mais leitos na cidade e a reabertura do hospital São Lucas como fatores que irão elevar os padrões da saúde municipal.

Acompanhamento do SUS

Em participação on-line, o professor Lino Sieiro Neto, coordenador geral dos cursos de Medicina da Unex, apresentou o currículo do Dr. Eric Ettinger Jr, coordenador do curso de Medicina. Ele trouxe um panorama da grade curricular, dando uma visão macro de como irá funcionar.

“Já a partir do 1º semestre, o aluno vai conhecer e acompanhar a estrutura SUS, a atenção básica na saúde na cidade, para começar a interagir desde o início. Será um curso diferenciado. Se eu já não estivesse formado há 20 anos, a vontade era de começar de novo, devido aos recursos que estamos trazendo”, confessou Eric, convidando os presentes a visitarem o campus.

Com o grupo, em torno de 60 pessoas que o acompanhavam atentamente, o coordenador visitou toda a estrutura de laboratórios e salas de aula, localizados no térreo e primeiro andar do prédio, destacando as inovações tecnológicas ali investidas. Outro destaque da nova graduação em medicina é o corpo docente, que conta com professores qualificados, todos especializados, entre mestres e doutores. Com 64 vagas para este primeiro semestre, a expectativa é que as turmas contem com 100 alunos por semestre nos próximos anos.