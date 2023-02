Unex oferece bolsas de até 100% conforme nota do Enem

A espera acabou! O resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado de forma antecipada nesta quinta-feira (9) e, diante disso, a Faculdade de Excelência (Unex) está com campanha com descontos de até 100% no valor da mensalidade durante todo o curso.

Além da bolsa de 100%, os estudantes também recebem desconto nas duas primeiras mensalidades, que ficam no valor de R$ 49,90. A condição é válida para todos os cursos do grupo educacional, a exemplo de Direito, Odontologia, Psicologia e Fisioterapia, exceto Medicina. A Campanha é válida até dia 12 de fevereiro. Com a divulgação do resultado do Exame, a unidade iniciou o processo de matrícula relâmpago para novos estudantes que aguardavam a oportunidade para ingressar no ensino superior.

Os interessados em ter acesso a uma bolsa de estudos devem entrar em contato com o setor comercial através do WhatsApp (73) 99944-4725 ou presencialmente na unidade de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábado das 8 às 12 horas. Os candidatos podem utilizar as notas dos últimos dez anos, precisam não ter zerado nenhuma questão e nem a redação. (Fonte: Ascom/Unex)