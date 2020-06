Unidade Covid do Hospital de Base de Itabuna celebra primeira alta

A Unidade Covid do Hospital de Base de Itabuna celebrou hoje a primeira alta de um paciente, que venceu a doença com o apoio de toda a equipe de profissionais da instituição. Após passar 16 dias internado, Arnaldo de Souza Miranda, de 47 anos residente em Eunápolis, foi recebido com alegria pela equipe do hospital ao deixar a UTI e fez questão de agradecer o tratamento recebido.

“Cada vida salva é uma conquista, nessa luta permanente contra o vírus, que tem mobilizado os nossos profissionais de saúde, num esforço permanente para prestar um atendimento eficiente a todos os pacientes”, afirmou o diretor médico do Hospital de Base, Dr. Eduardo Kowalsky.