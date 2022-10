Unidade de saúde do São Pedro passa por por requalificação

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com as Faculdades Santo Agostinho (FASA), deu início a um novo ciclo de obras de requalificação da Atenção Primária contemplando desta vez a USF Simão Fiterman, no Bairro São Pedro. As obras estão em andamento para atender às necessidades dos usuários e do pessoal lotado na unidade.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, frisa que a meta é requalificar todas as 32 Unidades Básicas e de Saúde da Família da Atenção Básica. Ela explica que as requalificações estão sendo viabilizadas seguindo uma ordem de prioridade, onde também estão incluídas as UBSs e USFs afetadas pelas enchentes de dezembro passado.

“A USF Simão Fiterman apresentava um nível intermediário de prioridade e agora temos a oportunidade de fazer a requalificação geral. Para não deixar a comunidade desassistida, o atendimento foi transferido, provisoriamente, para a USF Lavignia Magalhães, no Bairro Conceição”, informa a secretária de Saúde.

Os problemas do posto de saúde do bairro São Pedro são antigos, sem que houvesse uma solução pelas gestões passadas. O gerente administrativo da USF Simão Fitterman, Daniel Carvalho, conta que a estrutura da unidade estava em péssimas condições, oferecendo risco aos servidores e usuários.

“O telhado e o muro, por exemplo, agora estão sendo revitalizados por completo, mas o que me deixa feliz é saber que muito em breve a comunidade do São Pedro terá uma nova Unidade de Saúd, que, além de oferecer acolhimento humanizado, que já temos, também garantirá segurança e conforto aos usuários e dos funcionários”, afirmou.

A USF Simão Fiterman também ganhará novos consultórios médicos, passando de dois para quatro destinados ao atendimento dos pacientes e usuários. Também serão retomados os atendimentos odontológicos.

“Nosso consultório odontológico estava desativado. Mas, mesmo durante esse tempo, o nosso dentista estava muito ativo realizando atendimentos em domicílio e desenvolvendo atividades educativas”, encerra Daniel Carvalho.