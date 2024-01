Unidades da Rede SAC do interior do estado cadastram biometria facial do Planserv

Os beneficiários do Planserv contam agora com as unidades da Rede SAC do interior do estado para cadastrar a sua biometria facial, que já está sendo exigida para os atendimentos da assistência – consultas, exames e cirurgias. O cadastramento da biometria pode ser feito também pelo aplicativo móvel do Planserv – disponível nas lojas da Google e Apple – e na rede prestadora, no ato do atendimento.

O serviço está disponível em Postos ou Pontos SAC localizados no interior da Bahia, como Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Maracás, Remanso, Vitória da Conquista, entre outros. A relação das unidades que ficam no interior pode ser encontrada no site da Rede SAC ( www.sac.ba.gov.br ).

Na capital, o serviço também já está disponível nas unidades do Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Bela Vista, Pituaçu, Pau da lima, Pernambués, Barra, Comércio, Liberdade, Cajazeiras e Periperi. Já na RMS, em Simões Filho, Candeias, Camaçari e Lauro de Freitas.

O cadastramento da biometria facial pode ser agendado nas unidades que atendem via agendamento ou por demanda espontânea naquelas que não dispõem do agendamento. Os horários e modalidades de atendimento também podem ser conferidos no site no site da Rede SAC.

Para fazer o cadastramento, basta apresentar documento com foto e a carteira do Planserv ou o número do CPF. No caso de menores de 12 anos, será aceito, como documento de identificação, a certidão de nascimento. Com a inclusão dos postos SAC, o Planserv amplia as opções do cadastro da biometria, medida adotada para garantir agilidade e segurança aos beneficiários e prestadores.

“É muito importante que todos façam esse registro do reconhecimento facial porque nossa meta é garantir o acesso aos serviços, incorporando cada vez mais tecnologia à nossa assistência”, afirma a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito.