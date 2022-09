PM monta cerco no Sul do estado para prender assaltante de banco

Unidades especializadas e territoriais da Polícia Militar reforçaram, neste quarta-feira (28), o cerco para capturar o assaltante de banco, integrante de uma organização criminosa paulista, André Márcio de Jesus, o “Buiú”. Ele rompeu a tornezeleira eletrônica, após ser beneficiado pela Justiça com uma saída temporária.

As buscas foram iniciadas na tarde de ontem (terça-feira), depois da Secretaria de Administração Prisional (Seap) relatar que o detento violou o equipamento, logo após ser liberado do Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas.

O criminoso participou do ataque contra uma transportadora de valores, na cidade de Eunápolis, Extremo Sul da Bahia, no ano de 2017. Ele também possuía envolvimento com homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Informações sobre o assaltante de banco podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).