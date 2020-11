“Unidos pelo Diabetes em Ação” é alternativa contra aglomeração

Foi realizada em Itabuna a segunda fase do projeto Unidos pelo Diabetes em Ação. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a iniciativa substitui o modelo tradicional do Mutirão do Diabetes. Ao longo dos anos, ele seguiu com bem-sucedidas ações de prevenção na “Cidade do Diabetes”/Praça Rio Cachoeira e de tratamento e rastreamento de complicações da doença no Hospital Beira Rio, com uma média de 15 mil procedimentos.

Em 2020, atendendo a todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), a ONG Unidos pelo Diabetes promoveu uma ação inédita: avaliação dos pacientes que participaram de uma triagem anterior, em que foram diagnosticados com retinopatia diabética, através de telediagnóstico com avaliação à distância feita por oftalmologistas especialistas em retina, assim como o exame do pé diabético, utilizando um aplicativo para manejo das informações, coordenada pela professora Roseanne Montargil.

Mais exames

Cerca de 100 pacientes com casos mais graves foram selecionados para a segunda fase, no Hospital Beira Rio. Nesse fase, eles participaram de um atendimento presencial pelo especialista em retina, Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG. Daí, iniciaram o tratamento com laser e, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, continuarão sendo atendidos nas próximas semanas.

Também de maneira inédita, os pacientes realizaram exames na mácula, área central da retina, através da tomografia de coerência óptica, para uma avaliação detalhada de uma área mais nobre do olho, que pode trazer complicações que comprometem a leitura e a visão de detalhes.

Todos os 100 pacientes passaram, também, por avaliação laboratorial, com exames bioquímicos importantes, que podem detectar doenças renais, com o apoio do LAP Laboratório, além de avaliação de nefrologia comandada pelo Dr. Rodolfo Nascimento, angiologia comandada pelo Dr. Marcelo Araújo e Dra. Roseanne Montargil, e cardiologia, comandada pela Dra. Ana Paula Leal, incluindo a realização de eletrocardiograma e ecocardiograma. Todos exames com protocolos rígidos de distanciamento social.

Modelo para o Brasil

No final da ação, os pacientes receberam orientações importantes sobre prevenção, com as enfermeiras da Atenção Básica de Saúde do Município, numa integração entre os segmentos da saúde pública, para garantir a manutenção e tratamento – um grande diferencial para o projeto.

Dr. Rafael Andrade fez questão de agradecer a todos os voluntários, empresas apoiadoras, sociedades médicas, Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Beira Rio. “Permitiram que mesmo nesse período difícil, as pessoas com diabetes não deixassem de receber o atendimento, num modelo que será adotado por outras cidades brasileiras, até que possamos retornar aos nossos mutirões. Itabuna mais uma vez é um exemplo de prevenção e tratamento aos diabéticos”, reiterou.

No dia 21, acontece a live do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que durante 24 horas levará informações em salas virtuais, com teleorientação sobre prevenção e outras informações importantes feitas por especialistas de todo o país. O 24h pelo Diabetes será uma grande ação multidisciplinar, 100% online (https://www.24hpelodiabetes.com.br).