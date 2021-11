Unidos pelo Diabetes promove Aulão Azul Fitness Online

A ONG Unidos pelo Diabetes promove nesta segunda-feira, dia 29, o Aulão Azul Fitness, que faz parte da programação da Campanha Novembro Azul.

O Aulão Azul Fitness, uma parceria com a Academia Smart Fit do Shopping Jequitibá, terá Zumba e Fit Dance, com participações especiais de educadores físicos, e será transmitida ao vivo a partir das 19 horas pelo canal da ONG no youtube https://youtu.be/vp6YoUIbdNQ

O presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, Dr. Rafael Andrade, destaca que “o incentivo à prática de atividades físicas é importante, melhorando a qualidade de vida das pessoas”. Segundo ele “ações como o Aulão Azul fortalecem as ações que culminaram com o Mutirão do Diabetes, mas que devem ser permanentes na prevenção e controle da doença”.