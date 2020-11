UniFTC abre inscrição gratuita para Mega Revisão Enem

Sabe a máxima: “o bom é aprender se divertindo”?! É com essa proposta que a Rede UniFTC abre as inscrições gratuitas para a mais esperada _revisão para o Enem_: a Mega Revisão UniFTC. A sexta edição do projeto será realizada em plataforma digital, mas os inscritos serão surpreendidos com um evento inovador, interativo, divertido e repleto de aprendizado.

A Mega Revisão Enem UniFTC acontece em cinco programas, ao vivo, sendo um deles a aplicação de um simulado seletivo, e conta com a participação de mestres selecionados e especialistas em aprovação nos melhores vestibulares do país, como Ricardo Carvalho (História) coordenador e apresentador dos programas, Israel Adrião (Redação), Mário Roulet (Física), Sérgio Magnavita (Química), Alex Valadares (Literatura), Adroaldo Lima (Matemática) e Gilton Carmo (Geografia)

No dia 23 de novembro, os estudantes contarão com a revisão de Ciências Humanas. No dia 24, será a vez de relembrar os assuntos de Matemática e Literatura. Já no dia 30 de novembro, teremos Ciências Naturais e, no dia 01 de dezembro, os participantes atualizam a preparação para Redação.

O simulado acontece no dia 06 de dezembro, depois de um esquenta de 1h30 com revisão geral de todas as disciplinas. A proposta é que os estudantes possam testar e avaliar o nível de conhecimento adquirido e, se necessário, focar nas disciplinas que precisam de mais atenção e prática. A avaliação contará com 25 questões e 1 redação.

Aprendizado com diversão

Para quem pensa que será apenas mais uma aula de revisão para o Enem, o coordenador pedagógico do projeto, professor Ricardo Carvalho, destaca que os participantes podem esperar um verdadeiro talk-show. “Sabemos que quem vai prestar o Enem já está se preparando há muito tempo, já teve acesso a outras revisões. O que nós queremos é trazer conhecimento de uma forma rica e profunda e oferecer um grande repertório cultural para esse estudante. A Mega Revisão será completamente interativa, com uma mescla entre conhecimento e cultura. Estaremos ao vivo com os melhores professores da Bahia e de Pernambuco, com influenciadores digitais, atrações musicais e artistas de diversas áreas para fazer essa troca com os participantes. A ideia é tornar o aprendizado leve, interessante e proveitoso”, afirma Carvalho.

Shows de artistas como Adelmo Casé garantem o entretenimento dos estudantes que participarão da Mega Revisão Enem UniFTC deste ano. A irreverência também ganha destaque nesta edição do projeto com a presença de influenciadores digitais como o ator, roteirista e diretor Allan Miranda (@alanomiranda), o escritor Edgard Abbehusen (@edgardabbehusen), entre outros.

“Movimentar conhecimento é o nosso propósito. Sabemos da importância da Mega Revisão e da representatividade desse nosso projeto na vida de muitas pessoas. O nosso desejo é continuar expandindo conhecimento para além dos muros da UniFTC, alcançando milhares de jovens e adultos que terão a oportunidade de se preparar para o ENEM e realizar o sonho de ingressar no Ensino Superior. Neste momento de distanciamento social, apostamos na tecnologia como ferramenta aliada na nossa busca por transformação social”, destaca a Vice-presidente de Relacionamento e Marketing Integrado da Rede UniFTC, Milena Oliveira.