UniFTC anuncia revisão gratuita para Enem

Estudantes de todo o país seguem firmes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve a realização alterada para janeiro e fevereiro de 2021 em consequência da pandemia da Covid-19 no Brasil. Pioneira entre as Instituições de Ensino Superior da Bahia em promover um projeto de revisão exclusivo para o Enem, a Rede UniFTC segue inovando, se adaptando ao novo normal e lança, a partir do dia 04 de setembro, o projeto Revisa Enem UniFTC.

A iniciativa tem o objetivo de promover conhecimento para os estudantes que continuam no processo preparatório para o Enem 2020 através de aulas virtuais, debates e entrevistas com professores que trarão dicas para o exame. As aulas acontecerão semanalmente, às sextas-feiras, com duração de 2h30min cada, e seguem até o dia 15 de janeiro de 2021. Os interessados podem acessar a programação completa e realizar a inscrição no site http://bit.ly/revisaenemuniftc2020.

Participantes

O projeto conta com a curadoria pedagógica do professor Marcelo Ipiaú e terá participação de outros nomes que também são referência em aprovação, como Adroaldo Lima, Isaac Lago, Juliana Manzur, Sérgio Magalhães, André Weber, Sérgio Muricy e outros mestres que darão dicas e aulas sobre Linguagem, Redação, Geografia, Química, Física, História, Biologia, Filosofia, Matemática e Língua Estrangeira com abordagem dos temas previstos e mais cobrados no Enem.

“Dentre os convidados teremos a participação de professores de todas as áreas do conhecimento, sempre com temas relacionados à Matriz de Referência do ENEM. Além de professores da rede pública e privada de Salvador, teremos também a presença de médicos que falarão sobre a prática profissional e temas relacionados ao ENEM. Tudo isso de forma descontraída e com bom humor”, antecipa o professor Ipiaú sobre o que está sendo preparado para os estudantes que participarão do Revisa Enem UniFTC.

“Movimentar conhecimento é o nosso propósito. E ficamos muito honrados quando conseguimos pensar projetos que expandam esse movimento para fora dos muros da UniFTC, alcançando milhares de jovens e adultos que terão a oportunidade de se preparar para o ENEM e realizar o sonho de ingressar no ensino superior. Além do conhecimento, nesse momento de distanciamento social, apostamos na tecnologia como ferramenta de transformação social”, destaca a Vice-presidente de Relacionamento e Marketing Integrado da Rede UniFTC, Milena Oliveira.