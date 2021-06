UniFTC dá 60% de desconto em todo curso de graduação

A Rede UniFTC segue com inscrições abertas para os processos seletivos 21.2, em todas as unidades do Grupo. Os interessados possuem quatro formas de ingresso: vestibular online, nota do Enem a partir de 2010, segunda graduação e transferência externa.

Os candidatos aprovados serão beneficiados com o pagamento da primeira mensalidade por R$ 49,90 e com uma bolsa de 60% durante toda a graduação. As condições são válidas para os cursos oferecidos em todas as unidades educacionais da Rede, exceto Medicina.

Para mais informações, basta acessar o regulamento dos processos seletivos http://bit.ly/uniftcvestenem4990 ou falar com um dos consultores da UniFTC pelo 0800 056 6666 ou WhatsApp (71) 9 8835-7245 – bit.ly/ZapUniFTC.