UniFTC e Unime suspendem aulas por causa do Coronavírus

Em consenso com as medidas adotadas pelo poder público para conter o avanço do Novo Coronavírus (COVID-19), a Rede UniFTC informa a suspensão das aulas dos cursos de graduação, pós-graduação e demais atividades acadêmicas presenciais em todas as unidades, a partir desta quarta-feira, 18. A medida valerá enquanto durar a situação de emergência instaurada. O comunicado completo destinado aos alunos está disponível em nosso portal: http://bit.ly/UniFTC-Covid19.

“Reforçamos que não houve nenhum caso de infecção diagnosticado entre nossos alunos e colaboradores. A pausa nas atividades é uma medida preventiva e visa sobretudo a segurança e a saúde de todo nosso público interno e seus contatos. Por isso, pedimos a todos que sigam as orientações médicas e evitem o contato social, exceto em casos de necessidade, para que possamos controlar a expansão do coronavírus nesse momento”, declara a direção.

Um comitê, formado por profissionais de Saúde, de Tecnologia e por Educadores, especialmente para lidar com as questões relativas à pandemia, já está viabilizando uma forma para que seja possível continuar movimentando o conhecimento remotamente. Assim, os alunos receberão todas as informações sobre as aulas remotas através de canais de atendimento.

Unime digital

Desde ontem (15), o grupo Unime encaminhou tutoriais para que os professores gravem as aulas em vídeo, ao invés de encontrarem os alunos de forma presencial. Daí por diante, conforme comunicado a docentes e discentes, o conteúdo será compartilhado pelos caminhos virtuais.

A medida também é uma forma de prevenção, para evitar a aglomerações e, consequentemente, a disseminação do Coronavírus. Vale lembrar que, até a noite desta segunda-feira (16), já tinham sido confirmados dez casos da doença na Bahia.