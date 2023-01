UniFTC Itabuna agora é Unex; inscrições abertas para Medicina

A autorização concedida pelo Ministério da Educação para a abertura do novo curso de Medicina na UniFTC Itabuna promove mudanças também para a marca. Isso porque a unidade, fundada em 11 de setembro de 2001, passa a se chamar Unex – Faculdade de Excelência.

Aprovado com nota 5, máxima concedida a uma instituição de Ensino Superior pelo MEC, o curso de Medicina em Itabuna foi autorizado a ofertar 64 vagas no início do primeiro semestre de 2023, sob portaria nº 1.155, de 29 de dezembro de 2022.

O processo seletivo está aberto e as inscrições podem ser realizadas no site www.unex.edu.br. A prova online será no dia 12 de fevereiro de 2023. Além do ingresso tradicional, os futuros médicos podem ingressar através de Segunda Graduação ou nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição custa R$ 350,00.

O curso está instalado no campus 3, da Unex – Faculdade de Excelência, na Praça José Bastos, 55, Centro, em Itabuna.

“A chegada do curso de Medicina em Itabuna nos coloca de frente com o futuro. Oferecemos aos nossos estudantes um ambiente inovador e tecnológico, com laboratórios equipados com simuladores realísticos e altamente revolucionário para o ensino da prática médica, afirma Lino Sieiro Neto, coordenador geral dos cursos de Medicina da Unex.

“Conexão médico-paciente”

O coordenador cita a oferta de um modelo pedagógico regionalizado. “Pois compreendemos a importância da conexão médico-paciente e do impacto dessa relação na formação de profissionais humanos e conscientes do seu papel na sociedade”.

O diretor da Unex, Kamisnky Mello Cholodovskis, comemora o novo momento vivido pela Instituição. “O nosso mote sempre foi o movimento e, de fato, não há movimento sem evolução. A chegada do curso de Medicina e o lançamento da nossa nova marca reitera os nossos esforços e o comprometimento da Instituição com a formação de profissionais do futuro, que conseguem colocar em prática os conhecimentos absorvidos nas salas de aula”, declara Cholodovskis.

Identidade e fortalecimento

O Grupo UniFTC possui 23 anos de experiência educacional voltada para formação de profissionais colaborativos, inovadores, empreendedores, e conscientes do seu papel social. “O conceito para a identidade da Unex é mais que uma nova marca, é o fortalecimento dos nossos valores institucionais e o compromisso com a sociedade”, destaca a vice-presidente de Marketing Integrado do Grupo, Milena Oliveira.

A unidade de Itabuna é a segunda do Grupo Educacional a receber o curso de Medicina e, por isso, adota a marca Unex como reforço do processo evolutivo. Nos campis 1 e 2 da Instituição são oferecidos outros 10 cursos de graduação na área de Gestão, Saúde, Direito, Engenharia e Sistemas de Informação.