UniFTC oferece 300 bolsas de estudo na Bahia e em Pernambuco

A Rede UniFTC abre inscrições para o processo seletivo Super Bolsa e disponibiliza 300 bolsas de estudo de até 100% para os melhores colocados no exame. As inscrições para a prova podem ser realizadas, gratuitamente, até o próximo dia 22 de outubro através do site https://bit.ly/processoseletivo300bolsas_uniftc.

Os interessados podem concorrer às bolsas realizando o Vestibular On-line, que será realizado no dia 23 de outubro, ou utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010. Para a segunda opção, é importante não ter zerado nenhuma avaliação e ter obtido nota igual ou superior a 300 pontos na redação.

As bolsas são válidas para todos os cursos superiores oferecidos pela Instituição, exceto Medicina. A prova acontece virtualmente e o resultado será divulgado até o dia 27 de outubro.

Sobre a Rede UniFTC

A Rede UniFTC possui 22 anos de experiência educacional voltada para formação de profissionais colaborativos, inovadores, empreendedores e conscientes do seu papel social. O Grupo Educacional é formado por três Centros Universitários e sete Faculdades, nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Jequié, Camaçari, Eunápolis, Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), com mais de 30 cursos de graduação em todas as áreas de conhecimento e mais de 25 mil alunos. (Fonte: Ascom UniFTC)

Serviço

Instituição de ensino oferece 300 bolsas de estudo na Bahia e em Pernambuco

Período das inscrições: até 22 de outubro

Data da prova: 23/10

Inscrição gratuita: https://bit.ly/processoseletivo300bolsas_uniftc