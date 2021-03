UniFTC realiza live game gratuita e aberta ao público

O Jogo de Fuga ou ES:CA:PE online é um tipo de diversão que estimula a concentração, agilidade, criatividade, pensamento crítico, resolução de conflitos, capacidade de aprender a ganhar e perder, inteligência emocional e raciocínio lógico. Pensando em desenvolver estas habilidades exigidas no mercado de trabalho e fortalecer o aprendizado em seu corpo acadêmico, a Rede UniFTC realiza, no próximo dia 27 de março, das 10h às 12h, uma partida do ES:CA:PE Online, jogo virtual, gratuito e aberto ao público.

Para participar desta aventura eletrizante basta acessar a sala online da plataforma Twitch TV, através do computador com mouse ou touchpad, deixando as caixas de som e/ou fones de ouvido ativados, deixando as caixas de som e/ou fones de ouvido ativados. A recomendação é usar o navegador Google Chrome para maior aproveitamento da experiência.

Tudo gira em torno do resgate de Thomas. O garoto é sequestrado por uma organização que tem o objetivo de realizar vários testes e identificar como ele responde aos mais variados estímulos. O desafio dos participantes é encontrar e libertar Thomas do cativeiro. Para isso, os jogadores terão a missão de procurar pistas, descobrir códigos, objetos ocultos, abrir travas e desvendar segredos, resolver tarefas e quebra-cabeças.

Tendência em ascensão

Por estimular o raciocínio lógico, o espírito de equipe e despertar a importância de saber trabalhar sob pressão, o jogo pode ser utilizado pelos estudantes como uma extensão da graduação e por que não dizer da vida?

A gamificação é uma tendência que continua em ascensão e com a pandemia se reforçou, principalmente porque estimula a interação entre as pessoas. “Convidem seus amigos e familiares. Será um momento lúdico”, considerou a supervisora de Relacionamento e Marketing da Rede UniFTC, Roberta Carvalho.

A Rede UniFTC foi pioneira na realização desse tipo de evento. A primeira live game do mundo aconteceu no dia 05 de novembro do ano passado para os estudantes do Grupo Educacional e foi um sucesso.

Para a assessora pedagógica da UniFTC de Juazeiro e Petrolina, Tarcila Oliveira, o modelo tornou-se uma importante ferramenta pedagógica em sala de aula. “O jogo traz características que possibilitam uma aprendizagem com comprometimento e cooperação. O formato é interessante, pois gera experiências diferentes para cada jogador, além de incentivar a autoavaliação, pois sempre teremos algo a descobrir e assimilar, assim como estimular a união e o trabalho em equipe”, disse. O ES:CA:PE Online não terá premiação e será um jogo individual.