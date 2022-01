Unilasalle entra na corrente solidária por vítimas da enchente em Itabuna

A Universidade La Salle, com polo em Itabuna, é mais uma força na corrente de apoio às vítimas que da enchente que devastou a cidade e até hoje deixa um rastro de desamparo. A campanha solidária Unilasalle oferece prêmios a quem estiver disposto a colaborar com as dezenas de famílias ainda desabrigadas e/ou desalojadas.

Para participar, basta doar produtos de higiene, fraldas descartáveis ou água mineral. Os pontos de entrega funcionam no polo da instituição no município, situado à Rua Nina Barreto, nº 56, bairro Fátima (Fundo do Pai Mendonça), ou na loja Renê Joaquim Rações, localizada na Rua Vitória do Espírito Santo, nº 168, Centro (Próximo à ponte do São Caetano).

Quem fizer parte dessa mobilização de solidariedade concorre a mochila, agenda, caneca e copo personalizados da La Salle.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (73) 3613-3040 ou 99829-5891.

Graduação e pós

A Unilasalle conta com cursos de graduação, como: Administração, Engenharia de Produção, Educação Física, Gestão Pública, Serviço Social, Secretariado e Teologia.

Já entre cursos de pós-graduação (com aulas ao vivo), estão: MBA em Gestão de Pessoas e Liderança Coach ; MBA em Gestão de Projetos; MBA em Inteligência de Mercado; MBA em Marketing Estratégico.

Veja lista completa de opções graduação (aqui), de especializações aqui. Foco nos estudos.