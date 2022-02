Unilasaalle mostra cursos e sorteia brindes na Praça Camacan, em Itabuna

Nesta terça-feira (22), o polo da Universidade La Salle em Itabuna está a postos na Praça Camacan. A ação itinerante mostra os cursos oferecidos e as vantagens de estudar nessa instituição.

Além disso, você pode concorrer a uma série de brindes. De forma leve, os participantes entram em brincadeiras e podem ganhar, por exemplo, copos, sacolas e canetas personalizadas.

A Universidade La Salle, há 45 anos com ensino superior e 114 anos no Brasil, está entre as dez melhores instituições de ensino superior particulares, segundo o MEC. Presente em 80 países, oferece 25 cursos de graduação e quase 30 de pós-graduação na modalidade EaD, em áreas diversas.

Estamos falando de uma universidade com mais de 300 anos de história. Para saber mais sobre os cursos disponíveis, bolsas e financiamentos, clique aqui. Para inscrever-se no vestibular, acesse o site.