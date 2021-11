Unilasalle promove Semana das Profissões

Sabe aquela dúvida na hora de escolher a carreira que pode exercer pelo resto da sua vida? Para facilitar essa decisão, alunos do ensino médio terão a Semana das Profissões, desta terça até quinta-feira (09 a 11). O evento da Universidade La Salle (UNILASALLE), com palestrantes renomados, é online e gratuito.

Game, Ciências Contábeis; Tecnologia da Informação; Recursos Humanos; Gestão Comercial; Marketing; Logística; Gestão Financeira; Gestão Pública; Relações Internacionais; Serviço Social; Direito; ferramentas Google; área digital e tantas outras áreas serão tratadas ao longo das discussões e isso pode ajudar na definição do caminho profissional.

