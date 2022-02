Unilasalle tem bolsas, descontos e intercâmbio entre benefícios

Ainda dá tempo de você se inscrever no vestibular da Universidade LaSalle, hein? Com polo em Itabuna, a instituição oferece uma diversidade de cursos de graduação no formato EaD e uma série de benefícios, como bolsas e até a possibilidade de intercâmbio em países, como Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Portugal.

O processo seletivo on-line é feito a partir de uma redação (não exigida apenas para os estudantes que fizeram Exame Nacional do Ensino Médio, segunda graduação ou que vierem transferidos de outra universidade).

Por falar em Enem, a Unilasalle oferece descontos de 25% a 50%, de acordo com a nota obtida. O custo da mensalidade cai em 50% para os alunos diplomados que buscam uma segunda graduação e para os transferidos de outras instituições de ensino.

Confira, em detalhes, todas as vantagens garantidas aos alunos da La Salle. Clique aqui: https://www.unilasalle.edu.br/canoas/mais/bolsas-e-financiamentos

Conheça mais sobre os cursos de graduação para o processo seletivo 2022.1. Para inscrever-se, clique: https://www.unilasalle.edu.br/ead/cursos

Programa de incentivo

A Universidade La Salle tem convênio com mais de 80 instituições de ensino superior ao redor do mundo. Semestralmente, são oferecidas 40 bolsas de incentivo à Mobilidade Acadêmica, com 100% de desconto nas mensalidades durante o período em que o aluno estiver realizando o intercâmbio.

Os requisitos para concorrer às bolsas são divulgados em edital específico, publicado no início de cada semestre letivo. Entre eles, é necessário possuir 30% do curso concluído, ter média superior ou igual a 7, não ter repetido em mais de três disciplinas durante o curso e não possuir PROUNI. Mais informações: https://www.unilasalle.edu.br/canoas/servicos/intercambio-internacional

A Unilasalle tem 45 anos com ensino superior no Brasil e a rede aqui está há mais de 114 anos. Segundo o MEC, ela figura entre as 10 melhores universidades particulares do Brasil.

O polo em Itabuna fica na Rua Nina Barreto, nº 56, bairro Fátima. Telefones: (73) 3613-3040 e 0800 541 8500 e 99829-5891.

E-mail: [email protected]

Instagram: @unilasalleeaditabuna