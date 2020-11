Unime Itabuna oferece descontos de até 50% nas mensalidades na Black Friday

Novembro é o mês esperado pelos brasileiros para aproveitarem as melhores ofertas durante a famosa Black Friday. Aderindo ao movimento, a Unime aproveita a data para ofertar descontos de até 50% nas mensalidades para os cursos de graduação nas modalidades presencial e semi presencial.

De 26 a 30 de novembro, a filial de Itabuna oferecerá descontos de até 50% nos cursos de graduação presencial e mensalidades no valor de R$ 199 na modalidade semipresencial. Os descontos serão aplicados até o final do curso.

As ofertas* serão concedidas aos alunos aprovados no vestibular que efetuarem a matrícula entre o período de 26 de novembro a 06 de dezembro. Para modalidade presencial, a promoção é limitada em até 3600 estudantes, por ordem de chegada. Na modalidade semi presencial, no terá a oferta da primeira matrícula no valor de R$ 59 e o valor da mensalidade de dezembro e dos outros meses fixadas em R$ 199. Para garantir a oferta, o interessado deverá entrar em contato com a unidade de interesse ou acessar www.unime.edu.br.

*As ofertas não são válidas para o curso da área da saúde – Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia de todas as marcas.