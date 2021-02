Unime lança Academia Tech com 12 cursos de tecnologia

Ao longo dos últimos anos, o mercado de tecnologia no Brasil vem enfrentando uma dura realidade: sobram vagas de trabalho e falta mão de obra qualificada. Estima-se que o déficit na força de trabalho do setor de TI deve chegar a 300 mil profissionais até 2024*. A cada ano, o país precisaria formar 24 mil novos profissionais a mais na área para suprir a demanda das empresas. Diante deste cenário, a Unime lança o Academia Tech – um pool de cursos em tecnologia da informação para o ensino superior.

O portfólio foi desenvolvido para tornar jovens, recém-formados e desempregados, nos profissionais mais requisitados no momento. Com o total de 12 cursos, o Academia Tech da Unime surgiu com o propósito de oferecer cursos inovadores, condizentes com a necessidade do mercado e alta qualidade de ensino.

Para isso, foram realizados estudos e conversas com grandes empresas do ramo de tecnologia. O resultado é a oferta de cursos em áreas com alta demanda de mão de obra qualificada para os próximos anos, segundo rankings e pesquisas de instituições reconhecidas, como LinkedIn, Google e Robert Half Technology.

Currículo atrativo e alta remuneração

Disponíveis principalmente na modalidade EAD, os cursos contam com uma grade curricular atualizada, que possibilita o aluno a entrar no mercado de trabalho logo no primeiro ano de formação. Além disso, o Academia Tech conta com cursos livres, preparatórios e complementares com certificação, realizados em parceria com grandes empresas de TI, como AWS Academy, AWS Educate, Cisco Academy e Huawei Academy, que somados ao currículo do aluno, o ajudam no tão sonhado emprego na área.

O Academia Tech da Unime quer suprir a demanda atual existente: segundo o Banco Nacional de Empregos (BNE), em levantamento realizado em 2020, o Brasil tinha em torno de 12 mil vagas em aberto para profissionais de tecnologia da informação (TI) em 26 estados.

São 4.603 vagas a mais na comparação à oferta de 2019, um crescimento de 63%. Outro chamariz para a escolha dos cursos é a média salarial. Naqueles oferecidos pelo Academia Tech, a média salarial varia entre R$ 2.190,25 a R$7.701,00, dependendo da área de atuação.

Os cursos do Academia Tech já estão disponíveis para matrícula, no site academia-tech.unime.edu.br.

Confira abaixo quais são os cursos em alta no mercado e que compõem o Academia Tech da [MARCA]:

CST em Redes de Computadores – Disponível na modalidade EAD com duração de 5 semestres. Forma profissionais para gerenciar, criar, implantar e manter projetos físicos e lógicos de redes de computadores e outros dispositivos.

Computação em Nuvem – Disponível na modalidade EAD com duração de 5 semestres.

Forma profissionais para desenvolver projetos em ambientes mistos, ser capaz de realizar análises de migração de serviços em nuvem e garantir a estabilidade e a segurança das plataformas em nuvem.

Cibersegurança – Disponível na modalidade EAD com duração de 5 semestres.

Forma profissionais para identificar vulnerabilidades em diferentes sistemas, buscando soluções e garantindo a segurança de dados da empresa onde irá atuar, de maneira a evitar que o sigilo de seus clientes seja violado.

Inteligência de Mercado e Análise de Dados – Disponível na modalidade EAD com duração de 5 semestres.

Forma profissionais para atuar em empresas de diferentes portes. Em seu dia a dia, usa a mineração e a análise de dados para relatórios ajudando empresas a compilar informações para um embasamento maior em tomadas de decisão estratégicas.

Ciência de Dados – Disponível na modalidade EAD com duração de 5 semestres.

Forma profissionais para coleta de dados não-estruturados e passa para um formato útil para a empresa através de diferentes linguagens e técnicas de machine learning, processamento de linguagem natural e redes neurais.

Arquitetura de Dados – Disponível na modalidade EAD com duração de 5 semestres.

Forma profissionais para desenvolver e arquitetar sistemas distribuídos, combinar diferentes fontes de dados, criar a arquitetura de soluções, preencher bancos de dados analíticos, criar esquemas de tabelas e trabalhar com ferramentas para obtenção de dados em Data Warehouses.

DevOps – Disponível na modalidade EAD com duração de 4 semestres.

Forma profissionais que ajudarão na integração das áreas de TI e Negócios para otimizar as entregas e assim elas sejam feitas com qualidade e agilidade. Por isso, o curso é focado no desenvolvimento de softwares de forma ágil, utilizando ferramentas inovadoras para atuar nas áreas de sistemas e infraestrutura, operando em um ciclo integrado de planejamento, desenvolvimento, automação e serviço para obtenção de produtos.

Dev Back End – Disponível na modalidade EAD com duração de 4 semestres.

Forma profissionais capazes de dominar diferentes linguagens de programação, com foco no desenvolvimento de modo seguro em servidores e sistemas operacionais, conhecendo também sobre integração de webservices para programar, codificar e testar projetos criados.

Dev Mobile – Disponível na modalidade EAD com duração de 4 semestres.

Forma profissionais capazes de atuar no desenvolvimento de aplicativos ou sistemas para dispositivos móveis, considerando diferentes sistemas operacionais e atuando em todo o projeto de desenvolvimento, desde o planejamento dos recursos do aplicativo até a realização de configuração e testes em apps também para smartphones, tablets, TVs e incluindo o universo de games.

Dev Web – Disponível na modalidade EAD com duração de 4 semestres.

Forma profissionais para desenvolver Front-End, com capacidade para projetar, desenvolver, testar, implantar, manter e avaliar páginas para sistemas e-commerce, games, sites de Internet e intranets e aplicativos para plataformas móveis para a internet, com foco na experiência do usuário.

Análise e Desenvolvimento de Sistema – DES – Disponível na modalidade EAD, semi presencial e presencial com duração de 4 semestres

Forma profissionais para atuar nas áreas de Tecnologia da Informação e Sistemas. O curso é dividido em quatro pilares: Fundamentos, focando em matemática e toda parte de lógica e algoritmos; Técnico, com linguagens e decomposição de problemas; Ferramentas de programação e suas linguagens e Cultura, que foca em práticas ágeis.

Marketing Digital – Disponível na modalidade EAD e semi presencial com duração de 4 semestres

Forma profissionais para lidar com as ferramentas mais modernas da área. O curso exige que o estudante tenha algumas características importantes para o curso: ter uma boa comunicação é um bom caminho, mas só isso não basta. É preciso estar sempre atento à comunicação digital, às mídias sociais, além de se interessar por temas voltados para publicidade, propaganda e marketing.