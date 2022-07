Universidade abre inscrições com descontos especiais em Itabuna

A Universidade La Salle, foi fundada na França há mais de 200 anos, está presente em mais de 80 países. No Brasil tem 46 anos com ensino superior, a matriz fica em Canoas, no Rio Grande do Sul e em 2021 chegou a Itabuna. Hoje, a Rede La Salle de Educação conta com cursos de graduação, pós-graduação, extensão, projetos com o setor privado e governo que atendem às demandas da comunidade e do mercado. Atualmente está entre as 10 melhores universidades particulares do Brasil, segundo o MEC. Além disso, conta com projetos de intercâmbio tanto para cursos presenciais, quanto EAD. Está com mais de 20 cursos de graduação EAD, 17 pós EAD e 09 pós na modalidade ao Vivo, que podem ser cursados nas mais de 70 unidades presentes em 16 estados brasileiros. As oportunidades são nas áreas da Saúde, Educação, Gestão, Direito e outras. Mensalidades a partir de R$ 139,90. A Universidade La Salle, que está com inscrições abertas para o vestibular, apostou em novos cursos na área de TI as graduações EAD em Ciência de Dados, Gestão de TI e Redes de Computadores.

