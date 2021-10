Universidade La Salle aposta em vantagem competitiva da graduação em novo vestibular

Estão abertas desde o último dia 15 de outubro, as Inscrições para o novo vestibular da La Salle, uma das mais conceituadas universidades do Brasil. Os estudantes do sul da Bahia, a La Salle atende no polo de Itabuna.

Quais são os impactos de cursar ensino superior na vida profissional? Segundo dados de um relatório de setembro de 2020, publicado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), no Brasil, graduados e pós-graduados garantem uma remuneração de 114% acima dos que terminaram apenas o ensino médio. Os ganhos para quem opta por investir em uma graduação não são apenas financeiros, garante a Diretora de Graduação da Universidade La Salle, Prof.ª Dr.ª Cristiele Ribeiro. “Ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de praticar e vivenciar a sua futura atividade profissional não só por meio dos estágios mas, também, por meio dos projetos de extensão presentes em cada programa curricular, nos quais desenvolverão/promoverão, de forma multi e interdisciplinar, produtos e serviços à comunidade”, detalha.

É o caso da aluna Geovanna Cristine Corrêa Ribeiro, da Ciência da Computação, que idealizou – juntamente com duas colegas – o projeto PetLover.find, em parceria com a ONG Anjos do Parque, de Canoas. “O aplicativo tem várias funcionalidades, entre elas permite que os donos busquem animais perdidos e o compartilhamento de publicações de animais para adoção. É um projeto bem completo e tenho certeza que a experiência vai nos ajudar muito quando formos profissionais nessa área”, avalia.

O mundo é maior para quem faz

Com a certeza de que o mundo é maior para quem faz uma graduação, a Universidade La Salle está com inscrições abertas para seu vestibular a partir de 15/10. Serão oferecidos 16 cursos presenciais e 25 de educação a distância. Destaque para os novos cursos a distância na área de tecnologia: Ciência de Dados e Gestão de TI, Redes de Computadores. “Há uma grande demanda por profissionais capacitados na área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) em todos os segmentos, potencializada ainda mais pela pandemia da COVID-19, que fez com que as pessoas e as organizações passassem a realizar a maior parte das suas atividades em ambientes virtuais”, avalia Cristiele. A Universidade La Salle conta com 53 unidades em 16 estados do Brasil e deverá chegar ao final do ano com mais de 90 polos EAD, graças ao programa de expansão, que contou com investimentos de mais de meio milhão de reais este ano.

Internacionalização sem sair de casa

Outro destaque da graduação da Universidade La Salle são as experiências de internacionalização. Além da oferta semestral de 40 bolsas de intercâmbio presencial em outros países, a Instituição também promove dois projetos de internacionalização virtual, democratizando a experiência para alunos que não podem sair do Brasil. “Estudar durante a pandemia não vem sendo tarefa simples. Venho buscando alternativas para além das aulas, para poder me aproximar desta experiência que, se limitada às salas de aulas virtuais, seria incompleta. Busco preparar receitas típicas do México e do Chile, países onde ocorrem meu intercâmbio. Também assisto filmes e ouço artistas que fazem parte da cultura. Estudo a língua, adiciono colegas ao meu WhatsApp e os sigo pelo Instagram”, conta o aluno da graduação em História EAD, Daniel Polleti Silva, de Bento Gonçalves (RS), que está cursando disciplinas em duas universidades estrangeiras.

Informações

Inscrições a partir de 15/10: unilasalle.edu.br/vestibular

Prova online

Bolsas e descontos de até 60%: bolsas.unilasalle.edu.br

Telefone e WhatsApp: 0800 541 8500 | wa.me/558005418500