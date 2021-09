Universidade La Salle chega a Itabuna com 18 cursos de graduação

Para quem está buscando viver sua melhor versão, é importante estar em constante aprimoramento e a educação é uma das ferramentas nesse processo. A Universidade La Salle, está presente em 80 países, que já tem 45 anos de tradição na educação superior no Brasil, este ano, chegou a Itabuna, na Rua Nina Barreto, 56, bairro Fátima. As inscrições para o vestibular estão abertas. A prova é on-line, por meio de uma redação e as inscrições podem ser feitas em: unilasalle.edu.br/vestibular/

A instituição está oferecendo bolsas com desconto de até 30% para as 18 opções de cursos em Graduação EAD e oferecendo bolsas com desconto de até 50% para as 18 opções de curso de Pós-graduação. Saiba mais: https://www.unilasalle.edu.br/canoas/mais/bolsas-e-financiamentos

Atendimento personalizado

Um dos diferenciais da educação a distância na Universidade La Salle é o atendimento e acompanhamento de maneira próxima e personalizada. O aluno tem um apoio virtual ou presencial ao longo de cada disciplina, podendo ter momentos ao vivo, via videoconferência, com seus professores, tutores e colegas.

Variedade de cursos

Além disso, o estudante que optar pela EAD da Universidade La Salle pode escolher entre as mais de 18 opções de graduação. Outro ponto importante é que o conteúdo que o aluno vai receber é produzido por professores Mestres e Doutores que integram o corpo docente da Universidade La Salle, instituição de ensino superior com 45 anos de tradição em Canoas (RS).