Universidade La Salle completa 45 anos

Diariamente, quem circula pela Universidade La Salle pode ouvir o barulho do trem chegando à estação Canoas. A presença dos trilhos foi decisiva lá em 1907, quando os Irmãos Lassalistas chegaram à região e optaram por se instalar na cidade graças às facilidades trazidas pelo transporte ferroviário. Assim como o trem cresceu, se modernizou e atende milhões de pessoas todos os anos, a Universidade La Salle – que em 6 de agosto de 2021 completa 45 anos – também transportou sonhos de vida ao longo dessas mais de quatro décadas.

Em 1907, os Irmãos Lassalistas chegaram a Canoas e instalaram o Instituto São José. Nos anos 40, foi criada a Escola Normal La Salle, primeira de iniciativa privada de formação de Magistério Primário no Estado. Em 1972, foi oficializada a criação do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior (CELES) e, em agosto de 1976, ocorreram as primeiras aulas dos cursos de Estudos Sociais, Letras e Pedagogia. Formanda da primeira turma de Letras, Helenita Torelly Garcia, relembra os tempos da graduação: “Tive a honra de ser formanda da primeira turma! Éramos um grupo pequeno, heterogêneo, animado e unido. O La Salle de Canoas, em consonância com a pedagogia de seu fundador, foi exemplo, marca, realização na minha vida assim como na de quantos que por ali passaram”, conta.

A oferta e o desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato sensu tiveram início em 1986, com as especializações em Alfabetização, Literatura da Língua Portuguesa, Métodos e Técnicas de Ensino, Metodologia de Ensino e Metodologia do Ensino de Estudos Sociais. Em 1998, o CELES passou à condição de Centro Universitário. Em 2011, com a finalidade de formar profissionais e lideranças voltados ao mercado de negócios, foi criada a La Salle Business School, em parceria com a International Association of Lasallian Universities – IALU. Em 2007, outro marco: a implantação da pós-graduação stricto sensu, com o Mestrado em Educação. Hoje, a instituição conta com quatro programas de pós-graduação, nas áreas de Educação, Direito, Meio Ambiente, Saúde e Memória Social.

Em 2013, como decorrência da atuação junto às comunidades local e regional, a Instituição foi reconhecida e devidamente certificada como Instituição Comunitária. Em 2017, a Instituição foi credenciada como Universidade La Salle, após o cumprimento de requisitos exigidos pelo Ministério da Educação.

Professora mais antiga da Instituição, Cleusa Graebin, Coordenadora do PPG em Memória Social e Bens Culturais, atua desde 1996. “Em 97, eu fiz uma grande descoberta nos sótãos e porões da Instituição. Havia uma série de mobiliários escolares antigos guardados e em ótimas condições. Então, comecei um movimento para fundar o Memorial La Salle, que depois tornou-se o Museu Histórico La Salle”, relembra ela, que é uma das responsáveis por manter viva a memória dos mais de 100 anos de atuação lassalista em Canoas.

A oferta de cursos de graduação na modalidade a distância inicia em 2018, com os cursos de Administração, Contabilidade, Processos Gerenciais, Gestão de Marketing, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Gestão Comercial e Pedagogia. Hoje são 53 unidades em 16 estados e no Distrito Federal, promovendo o acesso à educação de qualidade nas mais variadas regiões do Brasil. “Temos como expectativa para 2021/2, ultrapassar a meta dos 60 polos EAD em todo o Brasil, chegando a 70. Conseguimos ser muito criativos e mostrarmos nossa fidelidade pela nossa formação virtual, nos permitimos sair do círculo geográfico e ampliarmos numa dimensão existencial muito grande, não só aqui no Brasil, mas como no exterior”, afirma o Reitor, Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc.

A Universidade La Salle já formou mais de 20 mil pessoas e conta, atualmente, com mais de 10 mil alunos em 43 cursos de Graduação, 36 cursos de Pós-graduação Lato Sensu e quatro Programas de Pós-graduação Stricto Sensu. “Eu creio que em nosso aniversário de 50 anos nós seremos a grande universidade comunitária reconhecida por seus projetos, inovação e empreendedorismo social. Aquela que vai desenvolver pessoas, comunidade e seu entorno”, celebra Fossatti.

A Universidade La Salle está entre as 10 melhores Universidades privadas do Brasil

Segundo dados do Índice Geral de Cursos (IGC) 2021, a Universidade La Salle está entre as 10 melhores Universidades privadas do Brasil, além de estar entre as 60 melhores Universidades do país, quando incluídas as instituições públicas. No Rio Grande do Sul, a Universidade La Salle obteve o quarto melhor IGC entre as universidades privadas.

Live aberta ao público para celebrar os 45 anos

Na próxima sexta-feira, 6/8, a Universidade La Salle completa 45 anos de atuação no Ensino Superior. As celebrações vão ocorrer de forma virtual, em uma live, a partir das 19h no Canal do Youtube da Universidade. A palestra da noite será do Doutor em Filosofia pela USP, escritor e ensaísta, Luiz Felipe Pondé. Ele irá abordar o tema: “Felicidade: aos trancos e barrancos”. Para completar, a live contará com show de Duca Leindecker. A celebração é aberta ao público.

Data: 6/8

Hora: 19h

Atrações:

Palestra “Felicidade: aos trancos e barrancos” – filósofo, escritor e ensaísta, Luiz Felipe Pondé

Show – Duca Leindecker

Youtube da Universidade: https://www.youtube.com/c/UniversidadeLaSalle