Universidades estaduais abrem seleção e concurso para contratação de professor

As Universidades Estaduais de Feira de Santana (UEFS) e de Santa Cruz (UESC) publicaram os editais de concurso público e seleção de docentes no Diário Oficial do Estado de 02 de novembro de 2023. O Concurso Público da UEFS vai selecionar profissionais para o ingresso na Carreira do Magistério Superior nas Classes de Professor Auxiliar e Assistente. No total estão abertas 55 vagas para todos os departamentos. Já UESC fará a seleção de professor visitante/adjunto sob Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, jornada de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, para a Área de Química do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM).

No caso da UEFS, as inscrições estarão abertas das 08h00min de 08 de novembro de 2023 até às 10h00m do dia 19 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, na página http://csa.uefs.br/index.php/professor232, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição.

Para a classe de Professor Auxiliar, o candidato deve apresentar, no mínimo, o certificado de conclusão de curso de especialização, de acordo com a formação exigida; e para Professor Assistente apresentar, no mínimo, o Diploma ou certificado de conclusão de curso de Mestrado, reconhecido ou revalidado no país, de acordo com a formação exigida.

As provas do Concurso serão realizadas no período de 30 de novembro de 2023 a 14 de dezembro de 2023. 8.2.1 As datas, horários e locais serão publicizados na página http://csa.uefs.br/index.php/professor232.

UESC – O Edital/Uesc nº 204/2023 da UESC pode ser acessado no site da instituição (www.uesc.br) . As inscrições estarão abertas no período de 08 de novembro até às 23h59min do dia 16 de novembro de 2023. Os interessados devem encaminhar a documentação através de arquivos em PDF, via e-mail para o [email protected] .

O candidato deve ter graduação em Licenciatura em Química, com Doutorado em Ensino de Química, ou Ensino de Ciências, ou Educação em Ciências, ou Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação Científica e Tecnológica, ou Ensino, Filosofia e História da Ciência, ou Educação ou ainda Áreas Afins desde que a carreira acadêmica ou a tese de doutorado do candidato comprovem o desenvolvimento de pesquisas no Ensino de Química.