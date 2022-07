UNIVERSIDADES VISITAM PROGRAMA LIXÃO NUNCA MAIS EM ITACARÉ

O Programa LIXÃO NUNCA MAIS do município de Itacaré-BA, receberá a visita nos dias 26 e 27 (terça e quarta-feira) de representantes de sete universidades – inclusive uma da Alemanha, além de prefeitos e Secretários de Meio Ambiente dos municípios integrantes do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul da Bahia – CDS/LS. O objetivo do encontro, promovido pela Prefeitura de Itacaré e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) através do Projeto ProteGGer é promover um intercâmbio de conhecimentos sobre a Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil e na Bahia. O Ministério estará enviando uma equipe de especialistas para aprofundar o tema e buscar soluções para o grave problema dos lixões no país.

O Programa LIXÃO NUNCA MAIS foi o vencedor do prêmio estadual na Categoria Inovação e Sustentabilidade e finalista do Prêmio Nacional promovido pelo SEBRAE. “Estamos buscando, com nossos parceiros, soluções integradas para os resíduos de Itacaré, lembrando sempre que o elemento humano – caso da Associação dos Catadores Vitória – terá sempre um tratamento especial e diferenciado”, disse o prefeito Antonio de Anízio. Durante o encontro haverá uma Visita Técnica de todos os participantes do evento, no Roteiro Turístico e Ambiental do Programa que se inicia no atual lixão da cidade e passa pela Estação de Transbordo, Loteamento Vitória e Centro de Triagem e Econegócios.

“Itacaré será, nos dias 26 e 27, o centro das discussões sobre Resíduos Sólidos no Estado da Bahia. É um momento raro e precioso, pois estaremos debatendo com especialistas sobre um tema da maior importância para o desenvolvimento sustentável da nossa região”, disse o Secretário de Meio Ambiente de Itacaré, Marcos Luedy.