“UNIVERSO DA CRIANÇA” EM DIA DE MUITA DIVERSÃO E ALEGRIA EM BUERAREMA 

Buerarema viveu um domingo de pura magia e alegria com a realização da festa “O Universo da Criança”, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, realizado neste domingo (26), reuniu centenas de famílias em um ambiente de muita música, brincadeiras e diversão.

A praça Domingos Cabral se transformou em um verdadeiro parque de diversões, com dezenas de brinquedos e atividades para todas as idades. Tobogãs gigantes, piscinas enormes, futebol de sabão, garra humana, aula de Jump Kids, pula-pula e touro mecânico foram algumas das atrações que garantiram sorrisos e muita energia ao longo do dia.

A programação também contou com apresentações musicais repletas de animação, conduzidas por Tio Marcelo, Palhaço Linguiça e a dupla Pirulito e Paçoca. O público acompanhou de perto um espetáculo de coreografias, brincadeiras e interação, que encantou crianças e adultos.

“Foi um dia incrível. Vim com meus filhos e toda a minha família para aproveitar esse momento maravilhoso ao lado dessa criançada linda. Me diverti tanto quanto eles… brinquei, dancei e cantei como nunca tinha feito na minha vida. Estou feliz demais por vivenciar esse momento. Voltei a ser criança”, declarou o prefeito Gel, em tom de alegria e descontração.

O evento encerrou o final de semana com uma atmosfera de encantamento e união, reforçando a importância de celebrar a infância com momentos de lazer, cultura e convivência familiar.