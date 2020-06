UPA 24 horas recebe mais 5 respiradores e passa a ter com 8 leitos de estabilização

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24 horas), em Itabuna, teve sua capacidade ampliada para o atendimento de pacientes com suspeita da COVID-19. A unidade que está sendo usada como um Centro de Triagem para pacientes com suspeita da doença, além de ter passado por uma série de adequações em sua estrutura física para atender os padrões sanitários e de segurança exigidos pelos órgãos de saúde, agora recebeu novos respiradores pulmonares.

De acordo com Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade, Fabrícia Moura, o Governo do Estado doou cinco respiradores para a Média e Alta Complexidade, e os mesmos foram direcionados para UPA 24 horas, visando a ampliação dos leitos de estabilização, que tem a mesma finalidade de um leito de UTI, só que na UPA, por se tratar de um centro de triagem o paciente só pode permanecer por um período de 24 horas. “Estávamos com três leitos de estabilização, e agora com mais cinco, a UPA 24 horas passa a contar com oito leitos de estabilização”, informou.

Ainda de acordo com Fabrícia Moura, Itabuna passa a atender com leitos de retaguarda para municípios que não tem hospitais de pequeno porte, conforme Nota Técnica emitida pelo Governo do Estado da Bahia, em que estabelece o Fluxo para Atendimento Secundário na região de Itabuna. Os municípios que terão essa retaguarda da UPA 24 horas são: Itapé, Santa Cruz da Vitória, Buerarema e Floresta Azul.