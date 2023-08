UPB e Sesab discutem melhorias no sistema de regulação da saúde

Com o objetivo de debater alternativas para melhorar a eficiência do sistema regulatório de saúde, ocorreu na última quarta-feira (02), uma reunião entre o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), prefeito Quinho de Belo Campo, acompanhado do prefeito de Encruzilhada, Dr. Lei, e a secretária de saúde do estado, Roberta Santana, além de técnicos dos órgãos.

“Como eu falei com o governador, temos que enfrentar e resolver esse problema grave que é a regulação que, na verdade, é um problema de todos nós. Eu quero participar efetivamente da resolução e acrescento que a UPB fez questão de ir a São Paulo para estudar a questão. Estamos à disposição para unir prefeitas e prefeitos no sentido de trabalhar para a resolução da regulação”, declarou o presidente da UPB ao acrescentar que a recorrência do problema é o que angustia os gestores.

A secretária reafirmou que não dá para falar de regulação sem regionalização da saúde. “A gente tem muita coisa em andamento, incluindo a estruturação de rede de autossuficiência das macrorregiões”, antecipou. Roberta Santana acrescentou, ainda, o interesse do governador em ampliar o apoio aos municípios para a melhoria da atenção básica, com o objetivo de evitar complicação de casos que chegam a urgência e emergência.

Na oportunidade, a titular da pasta de saúde do estado convidou a UPB para fazer parte do grupo técnico interno da secretaria que está discutindo ações de melhoria no sistema da regulação. Vão integrar o grupo de trabalho da Sesab o superintendente da UPB, Elve Cardoso, e a coordenadora de Informações Municipais, Jacira Cavalcanti.