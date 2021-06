Urtinett Zevallos morre em Itabuna aos 85 anos

Urtinett Zevallos (foto), ativa participante das Senhoras de Caridade do Abrigo São Francisco, em Itabuna, morreu na tarde deste sábado, 12. O corpo, informa a família, será velado na sala 1 do SAF, e o sepultamento está programado para amanhã, no cemitério Campo Santo local.

Aos 85 anos, Urtinett foi internada para uma cirurgia no intestino, por conta de uma diverticulite. Porém, não resistiu. Ela deixa três filhos: Vilma (jornalista), Pablo e Sérgio, do Instituto Medina, de Itabuna. Urtinett era viúva do agrônomo Antônio Cadima Zevallos.

A morte de Antônio Zevallos, 90 anos, aposentado da Ceplac, ocorreu no último mês de fevereiro , por problemas respiratórios. A exemplo de Urtinett, ele era peruano naturalizado brasileiro.