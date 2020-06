Uruçuca em lockdown por causa do Coronavírus

A partir da primeira quinta-feira, 11, todos os serviços comerciais de Uruçuca serão suspensos, exceto os essenciais. Além disso, a circulação de pessoas nas ruas da cidade não será permitida.

É o chamado lockdown, decretado pelo prefeito Moacyr Leite. De acordo com ele, a medida tem validade de cinco dias. Ou seja, vai até até 15 próximo, uma segunda-feira.

O lockdown foi inevitável, segundo Moacyr Leite, em função do alto índice de transmissão do Coronavírus em Uruçuca. Desde o início da pandemia, mais de 100 pessoas já foram contaminadas no município.

São testes positivos que resultaram em 13 óbitos, de acordo com os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria local de Saúde. Por tudo isso, o lockdown acabou surgindo como alternativa para tentar barrar a circulação do vírus.