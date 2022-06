USF Nilton Ramos é reinaugurada no Bairro Mangabinha

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), na noite de quinta-feira, dia 9 reinaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) Nilton Ramos de Almeida, no Mangabinha, em solenidade com a presença da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, vereadores, líderes comunitários e moradores do bairro. As obras de requalificação representaram mais um investimento para fortalecer a Rede de Atenção Primária e oferecer condições satisfatórias aos usuários da unidade.

Além disso, resgatar uma dívida da Prefeitura com os moradores do Mangabinha, um dos bairros da cidade que mais sofreram as consequências das chuvas e enchentes do Rio Cachoeira no final de dezembro. A USF foi uma das unidades de saúde mais prejudicadas, tendo o nível da água chegado a 2,5 metros, danificando equipamentos e toda estrutura física.

Na solenidade, o prefeito Augusto Castro comemorou a entrega da 9ª de um total de 32 UBS ou USF já requalificadas pela Secretaria Municipal de Saúde nestes 18 meses de gestão. “Essa é uma unidade de saúde muito importante da Atenção Básica para atender a comunidade do Mangabinha, Bananeira e a comunidade das Casinhas. A USF está totalmente requalificada e humanizada com serviços de Odontologia, farmácia e consultórios médicos, pois sabemos que a Atenção Básica é porta de entrada da saúde”, pontuou.

“Esse posto teve mais de dois metros de água em seu interior comprometendo toda a estrutura e equipamentos. Mas, a população não ficou sem o atendimento, pois provisoriamente estavam sendo atendidas na Paróquia Santa Maria Goretti e na Escola João Mangabinha Filho, a quem agradecemos. Hoje estamos entregando uma nova USF com um ambiente modernizado e acolhedor”, disse a titular da Secretaria Municipal de Saúde.

Já a diretora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Lopes, relembrou toda a situação que aconteceu no período da pós-enchentes. “Nós perdemos tudo nessa Unidade, todo equipamento eletrônico, a exemplo de computadores, geladeiras, além de macas, cadeiras, etc. Ficamos praticamente seis meses com funcionamento em locais provisórios e agradeço as parcerias da professora Neidinha e do Padre Vanildo de Jesus”, acrescentou.

A solenidade também contou com a presença da subsecretária municipal de Saúde, Lânia Peixoto, secretários e superintendentes municipais e dirigentes de departamentos da Prefeitura de Itabuna, além de autoridades, convidados e moradores.