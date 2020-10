UTI do Manoel Novaes computa 780 internações em três anos

Criado para assegurar a assistência às emergências e cirurgias pediátricas neuropediátricas do sul da Bahia, a Unidade de Tratamento Intensivo ((UTI) Pediátrica do Hospital Manoel Novaes (HMN) está completando três anos de inauguração neste mês de outubro. A unidade foi implantada visando à integralidade do serviço de oncologia pediátrica, sobretudo a oncohematologia da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna.

Referência no interior da Bahia, a UTI do HMN disponibiliza serviços de ortopedia e oncopediatria. A unidade registrou, nos últimos três anos, 787 internamentos, sendo 325 em 2020. No primeiro ano de funcionamento, em 2018, foram 82 atendimentos. Já no ano seguinte, 2019, foram 380 internamentos.

Atualmente a unidade conta com 13 leitos, sendo que três deles habilitados no início desde ano para atendimento exclusivo a pacientes com suspeita ou positivados para o novo coronavírus. Do total de 325 internamentos deste ano, 80 foram nos três leitos pediátricos exclusivos Covid-19.

Ocupação dos leitos

A diretora técnica do HMN, a médica Fabiane Chávez, destaca que 70 por cento dos leitos da UTI são regulados para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa unidade foi implantada para que o paciente tivesse o serviço de alta complexidade mais perto de sua família. Antes, muitos eram enviados para centros como Feira de Santana e Salvador. Acabamos com esses transtornos”, explica.

A médica Fabiane Chávez destaca que a implantação da UTI no HMN ajudou a compreender melhor uma dinâmica até então desconhecida, que era incluir a participação mais efetiva do acompanhante no processo de recuperação do paciente. “Inicialmente, imaginávamos que a presença de um familiar na UTI tumultuaria o local, mas percebemos que, geralmente, ajuda mais que atrapalha”, relata.

A médica conta que esse processo de deixar o familiar mais próximo dos pacientes tem ajudado a acelerar a recuperação deles. “Houve melhora ainda no processo para doação de órgãos daquele paciente que não temos como salvar. Muitas das famílias já entendem a importância desse ato de amor e deixam claro que querem doar os órgãos para ajudar outras pessoas”.

A UTI pediátrica do HMN atende a crianças menores de 14 anos. A unidade conta com 47 profissionais, sendo 10 médicos pediatras, cinco fisioterapeutas, seis enfermeiros, 16 técnicos de enfermagem, além de assistente social, psicólogos, nutricionista, farmacêutico e residentes. Essa equipe é considerada fundamental para o atendimento de qualidade aos pacientes da Oncologia, Neurocirurgia e Cirurgia Pediátrica.