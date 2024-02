Vacina contra a dengue chega a mais 71 municípios baianos

A Secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, anunciou que, a partir desta sexta-feira (23), mais 50.447 doses da vacina contra a dengue serão distribuídas para as regiões de Itabuna, Ilhéus, Jequié e Barreiras, abrangendo um total de 71 municípios. Esta nova etapa é um avanço na luta contra a dengue, pois 38 municípios encontram-se em estado de epidemia e outros 19 em alerta.

A Bahia já tinha recebido do Ministério da Saúde 120 mil doses da vacina no início do mês, tendo sido distribuídas para 44 municípios das regiões de Salvador, Feira de Santana e Camaçari. A escolha dos municípios para a distribuição das vacinas tem sido baseada em critérios epidemiológicos rigorosos por parte do Ministério da Saúde, levando-se em conta os números de casos de dengue do ano de 2023.

A titular da pasta da Saúde do Estado expressou otimismo com a chegada das vacinas, mas enfatizou a importância da prevenção contínua. “A vacinação é uma ferramenta importante, sobretudo, no médio e longo prazo. A conscientização e a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti nas residências são as medidas fundamentais para o controle da doença,” declarou Santana.

O foco inicial da campanha de vacinação tem sido crianças e adolescentes de 10 e 11 anos, sendo ministradas duas doses com intervalo de 90 dias entre elas.

A resposta do governo estadual à dengue inclui a aquisição de novos carros de Ultra Baixo Volume (UBV), também conhecidos como fumacês, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias, intensificação dos mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência, além da utilização de agentes com bombas costais em diversas cidades.

Dados

A Bahia registrou, de 1º de janeiro a 17 de fevereiro de 2024, 8.674 casos de Dengue, um incremento de 21,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Atualmente, a Bahia tem três óbitos confirmados, sendo dois residentes de Jacaraci e um de Piripá.

Atualmente, 38 municípios se encontram em epidemia. São eles: Anagé, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barro Alto, Belo Campo, Bonito, Brejões, Canarana, Caturama, Condeúba, Encruzilhada, Feira da Mata, Ibiassucê, Ibicoara, Ibipitanga, Ibitiara, Igaporã, Ipiaú, Iramaia, Irecê, Iuiú, Jaborandi, Jacaraci, Lajedão, Macaúbas, Manoel Vitorino, Matina, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Novo Horizonte, Piripá, Presidente Jânio Quadros, Quixabeira, Serrolândia, Tanque Novo, Uruçuca e Vitória da Conquista. Outras 19 localidades são consideradas áreas de alerta.