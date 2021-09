Vacina de reforço para idosos em Ilhéus

Prefeitura de Ilhéus dará início nesta segunda-feira (13) à aplicação da dose de reforço (3ª dose) em idosos com 85 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. A estratégia acontece na Cruzada do Bem pelo Bem, das 8h às 14h.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), o reforço vale para quem tomou qualquer imunizante usado na campanha de vacinação contra a Covid-19 e completou o esquema vacinal com as duas doses até 13 de março. É necessário levar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação constando as duas doses.

A Sesau informa que a aplicação da dose de reforço nos demais grupos preconizados ocorrerá de forma gradativa, conforme calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde, bem como quantitativo de vacinas enviado ao município.