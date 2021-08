Vacina em Ilhéus: veja locais para 2ª dose neste sábado

A aplicação da segunda dose da vacina de Oxford/AstraZeneca continua neste sábado (21), em Ilhéus. A imunização acontece das 8h às 12h, nas seguintes unidades de saúde: UBS Sarah Kubitscheck; UBS Euler Ázaro; CAE III; UBS do Hernani Sá e ESF Nossa Senhora da Vitória. A estratégia contempla pessoas com data marcada no cartão igual ou anterior a 21 de agosto.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que a pessoa deve comparecer na data indicada no cartão, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações.

Todos os postos ofertarão apenas a segunda dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante.