Vacina: suspensa em Ilhéus a aplicação da primeira dose

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 está suspensa em Ilhéus devido à falta do imunizante enviado pelo Ministério da Saúde, conforme esclarece a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). No momento, o estoque disponível atende o público com data marcada para receber a segunda dose da CoronaVac ou da vacina de Oxford/AstraZeneca. A Prefeitura aguarda o envio de novo lote para retomar a estratégia. Os dias, horários e pontos de vacinação serão informados previamente à população, por meio dos canais oficiais.

A aplicação da segunda dose segue no Centro Municipal de Atendimento Especializado (CMAE), no antigo Colégio Fênix, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h. O CMAE está localizado na Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova.

Especificamente na segunda-feira (24), a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 também será ofertada das 8h às 13h, na Cruzada do Bem pelo Bem, situada à Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista – próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade.

É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando a primeira dose.