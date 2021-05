Vacinação: acompanhe a programação de Ilhéus

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ampliou os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus. A primeira dose será ministrada conforme lista enviada pelas unidades e órgãos competentes. Nesta segunda-feira (3), a vacina Oxford/AstraZeneca será aplicada em guardas municipais, salva-vidas e agentes de trânsito, com idades entre 40 e 59 anos. O serviço será ofertado no CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h. É indispensável a apresentação da carteira de vacinação, do CPF e cartão do SUS.

Na segunda-feira também serão vacinados os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ilhéus, incluindo alunos autistas, com idades entre 18 e 59 anos. O grupo será vacinado na APAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h. É Importante a apresentação da carteira de vacinação, do CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Na terça-feira (4), serão imunizados profissionais das redes estadual e municipal de ensino, com idade entre 40 e 59 anos, conforme cadastro prévio realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Seduc). O serviço será ofertado na Escola Municipal Heitor Dias, das 8h às 15h. O profissional deverá apresentar carteira de vacinação, cartão do SUS, contracheque atual e comprovante de residência. Ainda na terça-feira serão vacinados balconistas de farmácia e farmacêuticos com idades entre 40 e 59 anos, mediante nome na lista, e pacientes em tratamento oncológico, com idades entre 50 e 59 anos, de acordo com a lista fornecida pela unidade que presta a assistência.

O serviço será ofertado no CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h. O profissional deverá apresentar carteira de vacinação, cartão do SUS, crachá ou carteira funcional e comprovante de residência. No ato da vacinação, os pacientes deverão apresentar carteira de vacinação, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Seguindo o cronograma, na quarta-feira (5), serão imunizados profissionais que trabalham na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e no Instituto Federal da Bahia (IFBA), com idades entre 40 e 59 anos, mediante lista fornecida pelas respectivas instituições. O serviço será ofertado na UESC, das 8h às 14h. O profissional deverá apresentar carteira de vacinação, cartão do SUS, contracheque atual, crachá ou carteira funcional e comprovante de residência.

Também serão imunizados trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário, com idades entre 50 e 59 anos, conforme lista prévia. A vacinação acontece no Sindicato dos Rodoviários de Ilhéus (Sindrod), das 8h às 14h. É necessária a apresentação da carteira de vacinação, cartão do SUS, crachá ou carteira funcional e comprovante de residência. No mesmo dia serão imunizados policiais civis e federais, com idades entre 40 e 59 anos, mediante lista enviada pelos órgãos. O serviço será ofertado no CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h. É necessária a apresentação da carteira de vacinação, CPF e cartão do SUS.

Na quinta-feira (6), pacientes que estão em tratamento oncológico, com idades entre 40 e 49 anos receberão a primeira dose do imunizante. O serviço será ofertado no CMAE, das 8h às 12h e 13h às 15h. Já os policiais militares lotados em Ilhéus, com idades entre 40 e 59 anos, serão imunizados no Comando de Policiamento Regional (CPR-Sul), das 8h às 12h e das 13h às 15h. É indispensável a apresentação da carteira de vacinação, CPF e cartão do SUS.

Os pacientes oncológicos, autistas, com doença falciforme, hanseníase, tuberculose e imunossuprimidos (portadores do HIV) que não estão cadastrados nos respectivos programas de acompanhamento devem solicitar um relatório médico atestando a comorbidade. Os trabalhadores, por sua vez, devem estar em pleno exercício das atividades e com o nome na lista fornecida pelo órgão competente.

Os profissionais da educação que ainda não realizaram o cadastro, contudo pertencem à faixa etária preconizada, devem acessar o link: https://forms.gle/m5vpk2oX75MwNKh5A e preencher o formulário disponibilizado pela Seduc. O link ficará disponível até às 17h de segunda-feira (3).

por Raiane Amorim, Secom