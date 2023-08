Vacinação antirrábica chega nesta quarta-feira a mais quatro bairros de Itabuna  

Dando sequência ao calendário anual da Campanha de Vacinação Antirrábica 2023, a Prefeitura de Itabuna mobiliza as equipe dos departamentos de Vigilâncias Epidemiológica e de Combate às Endemias nesta quarta-feira, dia 2, das 8h30min às 16h para a imunização de cães e gatos em mais quatro bairros.

No Fátima, será Praça Antoninho Queiroz em um toldo, no João Soares na Unidade de Saúde, no Parque Boa Vista e Parque Verde, nas respectivas praças. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristella Antunes, a vacinação é voltada para animais sadios, a partir de três meses de idade e que não tenham recebido a vacina neste ano.

Ela ressaltou a importância da imunização dos pets, como única forma de prevenção contra a raiva e lembrou que a doença é transmitida do animal para o homem e na maioria dos casos é letal.

A diretora da Vigilância em Saúde disse também que a vacinação, além de gratuita, será levada para todos os bairros da cidade e inclusive na zona rural nos finais de semana. Os locais onde os vacinadores estarão serão divulgados antecipadamente pelos meios de comunicação e no site oficial da Prefeitura.

“É muito importante que os proprietários levem seus bichinhos de estimação para receberem a dose do imunizante, pois isso significa zelar pela saúde deles e da família dos humanos que cuidam dos pets”, apelou a diretora da Vigilância em Saúde.

Na terça-feira, foram vacinados cães e gatos dos bairros Califórnia, Nova Califórnia, Santa Inês e no condomínio residencial Jardim América. Na quinta-feira, dia 3, as equipes de vacinadores estarão nos condomínios residenciais Pedro Fontes l e 2, Itabuna Park e Vida Nova.