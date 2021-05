Vacinação chega a profissionais da Secretaria de Educação e Marimbeta

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Itabuna e da Fundação Marimbeta – Sítios de Integração da Criança e do Adolescente receberam a 1ª dose da vacina Oxford/Astrazeneca. A imunização aconteceu das 8 às 15 horas desta sexta-feira (7).

Ao todo, foram imunizados 190 educadores da administração direta e 11 educadores sociais com idade entre 55 e 59 anos. Os profissionais da Secretaria Municipal de Educação receberam a vacina no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), enquanto os da Marimbeta na Rede de Frio, nos fundos do Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto (antigo Sesp).

A expectativa é de que hoje Itabuna receba novo lote de vacinas Oxford/Astrazeneca.

Já a vacinação da Coronavac em 2ª dose para pessoas entre 60 e 69 anos permanece suspensa na cidade, por causa do desabastecimento de insumos para fabricação de imunizantes no Instituto Butantan.