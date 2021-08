Vacinação chega até jovens de 18 anos em Itabuna; veja calendário

O Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Itabuna divulga o calendário de vacinação contra o vírus Influenza (gripe) e Covid-19 na semana de 23 a 27 de agosto. As pessoas devem ficar atentas às datas e horários da imunização definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio.

A partir de segunda-feira, dia 23, a sexta-feira, dia 27, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas prossegue a vacinação contra o vírus Influenza nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante nominal de residência.

Também continua nos períodos matutino e vespertino nas UBS e USF, a vacinação da primeira dose contra a Covid-19. A aplicação foi ampliada agora será realizada das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Na segunda e terça-feira (dias 23 e 24), serão vacinadas pessoas com idade a partir de 20 anos completos. Na quarta e quinta-feira, (dias 25 e 26), o grupo a partir de 19 anos. Já na sexta-feira, dia 27, pessoas com idade a partir de 18 anos.

A documentação necessária é a carteira de identidade (RG), CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Quem mora de aluguel deve apresentar fotocópia do contrato.

Vale ressaltar que os postos funcionam até as 16 h, mas as ampolas com as doses de vacina serão abertas apenas até as 15 h devido à validade depois da abertura.

Gestantes e puérperas

Também nas UBS e USF, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16 h, serão vacinadas contra Covid-19 gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer ou Coronavac.

A documentação necessária é RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência, relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal (assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro). Para as puérperas também é preciso levar a fotocópia da certidão de nascimento da criança.

2ª dose Coronavac e Oxford

Nesta semana nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, das 8 às 11 e das 13 às 16 h, haverá aplicação das segundas doses das vacinas Oxford-Astrazenica e Coronavac para aquelas pessoas que receberam a primeira dose das respectivas vacinas.

Para a Oxford, o grupo contemplado é aquele que recebeu a primeira dose dos dias 24 de maio a 04 de junho. Já para a segunda dose da Coronavac, aquele que recebeu a primeira aplicação da vacina até o dia 26 de julho.

Na quarta-feira, dia 25, receberão a segunda dose da vacina Oxford, os trabalhadores de escolas e faculdades particulares com idade a partir de 18 anos. A ação será na UniFTC, das 9 às 13 h. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

No sábado, dia 28, trabalhadores do transporte rodoviário receberão a segunda dose da vacina Oxford. A ação também será na UniFTC, das 9 às 13 h e a documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

Ação para vacinar maiores de 18

Na quinta-feira, dia 26, haverá ação para vacinar o grupo com idade a partir de 18 anos. Na ocasião, serão aplicadas as vacinas na UniFTC das 17 às 21 h. O horário visa atender também aos jovens que trabalham ou estudam e garantir mais acessibilidade.

Serão disponibilizadas 500 senhas que serão distribuídas por ordem de chegada. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Serão aceitos quaisquer documentos, a exemplo de contas de consumo (água, energia, boletos de compras pela internet, fatura de cartão de crédito etc).