Vacinação: conheça a programação da semana em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga calendário de vacinação contra Influenza e Covid-19 dos dias 26 a 30.

Desta segunda-feira, dia 26, até sexta-feira, das 8 às 11 h, prossegue a vacinação de Influenza no turno matutino nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses. No período vespertino prossegue, a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 das 13 às 16 h. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência em nome próprio.

Na segunda-feira, serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas com idade a partir de 33 anos completos. Na terça-feira, pessoas com idade a partir de 32 anos completos. Na quinta-feira, dia 29, pessoas com idade a partir de 31 anos. Já na sexta-feira, pessoas com idade a partir de 30 anos.

PROFISSIONAIS DE SUPERMERCADO

Seguindo orientações da Comissão de Interventores Bipartite (CIB), órgão responsável pelas resoluções da vacinação no âmbito estadual, 10% das doses poderão ser disponibilizadas a grupos vulneráveis.

Também haverá imunização contra Covid-19 para profissionais de mercados e supermercados, com idade a partir de 30 anos completos. A ação será na UniFTC, das 17 às 21 h. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência nominal e fotocópia do contrato de trabalho ou do contracheque.

Na quarta-feira, dia 28, dia do aniversário da cidade, não haverá vacinação.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Também nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira, das 13 às 16 h, gestantes e puérperas serão vacinadas contra Covid-19 a com as vacinas Pfizer ou Coronavac.

A documentação necessária é RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em nome próprio, relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal (assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro). Para as puérperas também é preciso levar a fotocópia da certidão de nascimento da criança.

2ª DOSE CORONAVAC e OXFORD

Na terça-feira, dia 27, receberão a segunda dose da vacina OXFORD contra Covid-19 os trabalhadores da limpeza pública. A ação será na sede da Biosanear a partir das 7 h. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

Também na terça receberão a segunda dose da vacina Oxford profissionais das forças de segurança com idade a partir de 40 anos que receberam a primeira aplicação no dia 1º de Maio. A ação será no 15° Batalhão da Polícia Militar das 10 às 1 4h. A documentação necessária: RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

Na quinta-feira, dia 29, profissionais da Educação com idade a partir de 55 anos da rede municipal, estadual e UFSB e também trabalhadores da saúde de consultórios e clínicas receberão a segunda dose da Oxford. A ação será na UniFTC das 10 às 14 h. A documentação exigida é RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

DRIVE THRU NOTURNO

Nesta semana, drive-thru noturno para aquelas pessoas que não conseguem se vacinar no turno diurno. Será na quinta-feira quando será aplicada a primeira dose da vacina nas pessoas com idade a partir de 29 anos completos sem comorbidades. A vacinação acontecerá no Teatro Candinha Dórea a partir das 18 h até acabar as senhas/doses.

Serão disponibilizadas o limite de 400 senhas distribuídas na fila por ordem de chegada. A documentação é o RG CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em nome próprio. Para aqueles que moram de aluguel, é preciso que o proprietário assine o documento ou que o inquilino leve a fotocópia do contrato.