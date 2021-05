Vacinação contra coronavírus chega a profissionais da rede particular de ensino

A Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Itabuna vacinou profissionais das escolas particulares nesta terça-feira (11), no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (Imeam). Com público-alvo tem entre 55 e 59 anos, a imunização aconteceu das 8h30min às 13h30min.

Na manhã de hoje, Itabuna recebeu 5.200 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca, que será destinado aos profissionais da rede particular e às pessoas com comorbidades, acima de 45 anos. Todos devem apresentar Carteira de Identidade (RG), contracheque e Carteira de Trabalho (ou fotocópias).

Nesses casos estão transplantados, deficientes, imunossuprimidos, pacientes renais crônicos, com pneumopatias crônicas graves, doença cérebrovascular, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão e obesidade. Será necessário apresentar relatório médico com CID (comprovando a doença e a necessidade da vacina)

Grupos atendidos

Já as 500 doses da vacina Coronavac recebidas serão usadas, exclusivamente, em pessoas entre 60 e 69 anos. Apenas para quem tomou a vacina entre 29 e 31 de março, cuja 2ª dose estava programada os dias 26 e 29 de abril. Esse público será imunizado com base na lista de contatos preenchida nas Unidades Básicas e de Saúde da Família.

Segundo a coordenação da Rede de Frio, com a vacinação desses trabalhadores da rede particular, Itabuna amplia os grupos prioritários e avança na luta contra a Covid-19. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde já vacinou diversos subgrupos, a exemplo de trabalhadores nas redes municipal e estadual de ensino, entre 55 e 59 anos, e profissionais da segurança pública.